تولید آبزیان در کشور ۴۰ برابر افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، نبی الله خونمیرزایی ظهر شنبه در نشست با استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تولید آبزیان و صید ماهی در کشور نسبت به زمان انقلاب ۴۰ برابر افزایش یافته است، اظهار داشت: در سال ۵۷ تمام تولیدات شیلات کشور حدود ۳۲ هزار تن بوده است که هم اکنون به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسیده است.

وی بیان کرد: بخش شیلات یکی از مهمترین ظرفیت‌ها در سطح کشور به شمار می‌رود که نقش مهمی در ایجاد اشتغال در سطح کشور دارد.

چشم انداز تولید ماهی در قفس ۲۰۰ هزار تن در سال است

رئیس سازمان شیلات کشور و معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: توسعه پرورش ماهی در قفس از مهمترین ظرفیت‌ها در سطح کشور به شمار می‌رود که این امر مورد توجه قرار گرفته است و چشم انداز آن تولید ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس است.

وی اظهار داشت: تکمیل زنجیره تولید در کشور از مهمترین برنامه‌های سازمان شیلات است.

رئیس سازمان شیلات کشور و معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری و استان لرستان از مهمترین استان‌های پر ظرفیت در بخش تولید ماهی هستند.

وی ادامه داد: چهارمحال و بختیاری بزرگترین استان تولید کننده کشور در زمینه تولید ماهی سردآبی است و توانسته است سالانه ۲۴ هزار تن ماهی تولید کند.