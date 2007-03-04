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۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۱۱

اختصاص تنها 7/0 درصد تولید ناخالص ملی به پژوهش / بار سیاسی دستاوردهای علمی بیش از توجه به علم است

اختصاص تنها 7/0 درصد تولید ناخالص ملی به پژوهش / بار سیاسی دستاوردهای علمی بیش از توجه به علم است

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تمامی آنچه در کمیسیون آموزش و تحقیقات به تصویب رسیده بود را رد کرد. بنابراین سهم تحقیقات کشور از تولید ناخالص ملی بر خلاف تاکیدات مقام معظم رهبری تنها 7/0 درصد به تصویب رسید و تنها یک هزار و 600 میلیارد تومان به پژوهش 86 اعتبار تخصیص یافت.

سید فرهنگ فصیحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بودجه مصوب کمیسیون تلفیق رشد ناچیزی داشته و با تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش این بودجه مغایرت دارد، ادامه داد: البته ریاست جمهوری وعده داده است از تحقیقات ارزشمند و اثربخش حمایت می شود اما ردیف بودجه مستقلی که اختصاص آن در شورای عالی عتف مصوب شده بود، نیز محقق نشد.

معاون شورای عالی عتف گفت: در مصوبات و اختصاص بودجه های پژوهشی سال آینده، به محاسبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری توجهی نشد و سازمان مدیریت با این موضوع مخالف بود.

وی اظهار داشت: دستاوردهای علمی بزرگی مانند تولید داروی ایدز، دستیابی به انرژی هسته ای، سلول های بنیادی و ... در چند سال اخیر نصیب ایرانیان شده که از آنها بهره برداری های سیاسی نیز به عمل آمده است اما تاکنون نگاه جدی به مقوله اعتبارت علمی و پژوهشی نشده است.

فصیحی افزود: امسال نیز با توجه به اینکه مقام معظم رهبری واجب بودن افزایش این اعتبارات را به مسئولین موکدا توصیه کردند، این امر تحقق نیافت.
کد مطلب 456340

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