روابط عمومی کل سپاه از مردم ایل بهمئی قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی برگزاری نخستین یادواره شهدای ایل بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد که با حضور سردار سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و آحاد مردم شریف و انقلابی بهمئی انجام پذیرفت، روابط عمومی کل سپاه پیامی صادر کرد.

متن پیام روابط عمومی کل سپاه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حماسه بزرگ ایل غیور، انقلابی و ولایتمدار بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد که پنج شنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۳۹۷ و در آغازین روزهای دهه پنجم انقلاب اسلامی با برگزاری "نخستین یادواره شهدای بهمئی" رقم خورد، نشان داد اتحاد و وحدت مثال‌زدنی طوایف و اقوام مختلف ایرانی در پایبندی به آرمان‌های بلند شهیدان و پاسداشت یاد و خاطره آنان همچنان سکه رایج و نماد عزت و عظمت ایران اسلامی است.

این حضور پرشور، ستودنی و باشکوه _که جانشین فرمانده کل سپاه نیز افتخار همراهی با مردم نجیب، فهیم و شریف بهمئی را داشتند بیانگر این حقیقت بود که بر خلاف تلاش های شیطانی بدخواهان نظام در ایجاد گسست و فاصله بین ملت ایران، بویژه نسل جوان با فرهنگ جهاد و شهادت و تکریم ایثار و مقاومت، پاسداشت میراث شهیدان و ارزش‌های دفاع مقدس همچنان بزرگترین مجاهدت و فریضه مردمان این سرزمین به شمار می رود و اجازه نخواهند داد حماسه و شور حسینی آنان در تجلیل و تعظیم به مقام شامخ شهدا از خاطره ها و زندگی جاری آنان محو شود.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدردان این حضور معنادار، شگفت‌انگیز و الهام‌بخش که بحمدالله جای جای میهن عزیزمان تجلی‌گاه آن است، بوده و باور عمیق دارد یاد دفاع مقدس و شهیدان به برکت همت و غیرت آحاد ایرانیان در جامعه اسلامی زنده و یاری بخش پیش روندگی کشور در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب و رسیدن به دروازه های تمدن نوین اسلامی خواهد بود.

روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی