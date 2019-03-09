به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، حامی آکسوی سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در یک پاسخ به سوالی در خصوص صدور قرار منع تعقیب برای ۳۶ فرد و نهاد مرتبط با گروهک تروریستی «پ‌ک‌ک» از سوی بلژیک، این حکم را غیر قابل قبول اعلام کرد و نسبت به سوءاستفاده گروه‌های تروریستی از این حکم هشدار داد.

سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در این خصوص گفت: ترکیه روند حقوقی این پرونده را با جدیت پیگیری خواهد کرد. انتظار داریم متحدمان در بلژیک در مبارزه با تروریسم مسئولانه رفتار کرده و برای برخورد با گروهک تروریستی «پ‌ک‌ک» گام‌های لازم را بردارند.

گفتنی است بلژیک، برای کیفرخواست دادستانی فدرال این کشور در رابطه با محاکمه ۳۶ فرد و نهاد از جمله سرکردگان گروهک تروریستی «پ‌ک‌ک» در اروپا به دلیل آنچه «عدم صلاحیت برای رسیدگی به این پرونده» خواند، قرار منع تعقیب صادر کرده است.