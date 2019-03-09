مهلت مجدد ثبت نام کنکور ۹۸ از فردا آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرصت مجدد برای ثبت نام داوطلبان متقاضی شرکت در کنکور سراسری سال ۹۸ دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه آزاد اسلامی از ۱۹ اسفندماه آغاز می‌شود و تا ۲۲ اسفندماه ادامه دارد.

داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در کنکور سراسری سال ۹۸ برای پذیرش در رشته‌های با آزمون دوره‌های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، نیمه‌حضوری، مجازی، پردیس خودگردان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور، مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و همچنین متقاضیان تحصیل در رشته‌های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی که در مهلت ۲۴ بهمن تا ۶ اسفند ۹۷ موفق به ثبت نام نشدند می‌توانند در فرصت مجدد در کنکور ثبت نام کنند.

همچنین داوطلبانی که در مهلت مقرر موفق به دریافت کد سوابق تحصیلی نشده‌اند نیز می‌توانند در مهلت مجدد در کنکور سراسری ۹۸ ثبت‌نام کنند.

داوطلبان می‌توانند منحصراً از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org در این آزمون ثبت نام کنند.

داوطلبان همچنین باید با مراجعه به سامانه جمع‌آوری اطلاعات و سوابق تحصیلی داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها به نشانی: http://dipcode.medu.ir برای دریافت کدهای سوابق تحصیلی اقدام کنند.

با توجه به اینکه اطلاعات ثبت نامی داوطلبانی که در مهلت مقرر در این آزمون ثبت نام کرده‌اند نیز از تاریخ ۱۹ تا ۲۲ اسفند ۹۷ بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش قرار خواهد گرفت، بنابراین این داوطلبان نیز می‌توانند با مشاهده و کنترل اطلاعات ثبت نامی خود و در صورت تمایل نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام کنند.

به گزارش مهر، بر اساس آمار اولیه تعداد یک میلیون و ۷۶ هزار و ۶۵۷ نفر در بازه زمانی ۲۴ بهمن تا ۶ اسفند ۹۷ در کنکور سراسری ۹۸ ثبت نام کرده‌اند.

آزمون سراسری سال ۹۸ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۳و ۱۴ تیرماه در حوزه‌های امتحانی مربوط برگزار می‌شود.