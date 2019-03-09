شعار «ایلام برای ایران» یک پیشران قوی برای توسعه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان که با حضور آقا محمدی عضو تشخیص مصلحت نظام و رؤسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌های منطقه سه کشور شامل استان‌های ایلام، کرمانشاه، لرستان و همدان برگزاری شد، گفت: امروز توجه به ایلام با توجه به ظرفیت‌های عظیم ملی که دارد می‌تواند چرخ توسعه کشور را به پیش ببرد.

وی ادامه داد: مردم ایلام در ۸ سال جنگ تحمیلی با وجود اینکه در تیررس انواع سلاح‌های دشمن بودند اما هیچگاه سرزمین خود را رها نکردند و بلکه ایستادند و جانانه از ایران اسلامی دفاع کردند و امروز این دیار نیازمند توجه بیشتر است

وی عنوان کرد: امروز کارهای عظیمی در حوزه‌های مختلف نفت و گاز و پتروشیمی، کشاورزی، راه سازی و … انجام شده و در دست اقدام است که برای تسریع در کار نیازمند کمک دولت و نهادهای بزرگ سرمایه گذاری هستیم.

سلیمانی دشتکی گزارشی از وضعیت استان در حوزه‌های مختلف و افق پیش روی استان را با توجه به کارهایی که تحت اقدام است تشریح کرد و خواستار کمک بیشتر دولت و نظام برای جبران عدم توسعه یافتگی استان و بالفعل کردن ظرفیت‌های این منطقه از کشور شد.

گفتنی است در منطقه بندی ویژه سازمان برنامه و بودجه، کشور به ۹ منطقه تقسیم شده است و چهار استان ایلام، کرمانشاه، لرستان و همدان در منطقه ۳ کشور قرار گرفته‌اند که استان ایلام مسئولیت تهیه گزارش مربوط به بخش‌های حمل و نقل و انرژی در منطقه را بر عهده دارند.