آثار صحت در معامله با ارز «بیت کوین» وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی در نشست علمی «بیت کوین از نظر فقه» که ظهر شنبه در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد، اظهار کرد: در خصوص ارز دیجیتالی بیت کوین اولین بحث این است که این ارز را پول بدانیم یا مال؟

وی با بیان اینکه آن‌چه امروز معروف است بیت کوین را پول می‌دانند ولی ما باید هر دو صورت را در نظر بگیریم، افزود: در صورتی که آن را پول فرض کنیم این سوال طرح می‌شود که آیا می‌تواند پول بدون پشتوانه باشد یا خیر؟

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با اشاره به اینکه پول جای یک طرف معامله قرار دارد و حتماً باید پشتوانه داشته باشد، گفت: کسی برای خود این را در فضای مجازی اعتبار کرده که پول است و بر اساس آن معاملات شکل می‌گیرد بنابراین این پول پشتوانه و اعتباری ندارد و قدرتی و دولتی پشتوانه آن نیست.

وی ابراز کرد: پول از چیزهایی است که اعتبار جلیل العقلا را لازم دارد و لذا اینکه جمعی آمدند برای خودشان اعتبار کردند و در اثر ارتباط با کاربرها پولی در قبال آن داده می‌شود اعتبار ندارد؛ امروز سرمایه بیت کوین ۲۰۰ میلیارد دلار است و اگر امروز ۲۰۰ میلیارد دلار از بیت کوین خارج کنند، هیچ ارزشی در آن باقی نمی‌ماند.

آیت الله فاضل لنکرانی بیان کرد: در فقه غرر حین معامله مورد نهی است در فرض این که غرر به معنای خطر باشد، ادعای ما این هست که در حین معامله بیت کوین، غرر وجود دارد.

وی با بیان اینکه در بیت کوین طرف معاوضه‌ای وجود ندارد، گفت: عقلا معامله‌ای را صحیح می‌دانند که هر طرف آن چیزی نصیبش بشود.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان این سوال که در باب معامله با بیت کوین عوض چیست، پاسخ داد: در این جا عوضی وجود ندارد و نمی‌توان به آن گفت پول و نه می‌توان گفت مال بلکه آن را به حباب ارزی تعبیر می‌کنند که در یک لحظه ممکن است از بین برود.

بیت کوین از مصادیق اکل مال بالباطل است

وی بیان کرد: این ارز از مصادیق اکل مال بالباطل است به طوری که انسان پولی را بدهد و چیزی به دست نیاورد مانند قمار که بازنده، پولی داده ولی چیزی نصیبش نمی‌شود.

آیت الله فاضل لنکرانی ادامه داد: با همه این مسائل که بیت کوین پشتوانه ندارد، صدق معامله در آن مشکوک است، اکل مال بالباطل است و مسئله غرر در آن مطرح است لذا با ضوابط فقهی که داریم نمی‌توانیم آثار صحت را بر معامله با آن قائل شویم.

وی با بیان اینکه حال اگر این بیت کوین را مال در نظر بگیریم آیا جمیع عقلا بر آن میل و رغبتی دارند یا خیر گفت: در مال باید رغبت جمیع عقلا نسبت به آن وجود داشته باشد.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با بیان ا ین که بیت کوین تبانی بر مالیت است، افزود: از اصل مال در آن خبری نیست و علاوه بر این از مفاهیمی است که عرف جامعه آن را نه پول می‌داند و نه مال.

وی با اشاره به برخی عناوین ثانویه اظهار کرد: از طریق بیت کوین به راحتی امکان پولشویی وجود دارد چون که مبدا و مقصد آن نا مشخص است.

آیت الله فاضل لنکرانی بیان کرد: در کشورهای پیشرفته هنوز این ارز اعتباری ندارد و تنها سرمایه جهان سوم است که به این صورت آن را جذب می‌کنند.

وی تصریح کرد: بیت کوین اکنون حدود ۱۰۰ هزار کاربر در ایران دارد که آیا این افراد می‌توانند سرمایه خود را بازگردانند.