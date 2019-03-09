«#سرباز» به دماوند نقل مکان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه سازنده سریال «#سرباز» به کارگردانی هادی مقدم‌دوست و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی پس از طی مراحل تصویربرداری در یکی از پادگان‌های ارتش جمهوری اسلامی، در روزهای پایان سال ۹۷ برای ادامه کار به لوکیشنی واقع در دماوند رفتند.

تصویربرداری این مجموعه همچنان در لوکیشن‌های مختلف ادامه خواهد داشت.

آرش مجیدی، الیکا عبدالرزاقی، رویا تیموریان، جمال اجلالی، اسماعیل محرابی، کوروش تهامی، نیما شعبان نژاد، سیاوش خیرابی، پدرام شریفی، علی هاشمی،‌ افسانه کمالی،‌ فرحناز منافی ظاهر، جواد خواجوی، کاوه آهنگر، مهتاب ثروتی، محبوبه صادقی، مهدی مستبصری، محمدطاهر مقدم دوست و دریا بخشنده از بازیگران این مجموعه هستند.

«#سرباز» عاشقانه ای حماسی است که در ۴۰ قسمت ۴۵ دقیقه ای برای شبکه سه سیما تولید می شود. این سریال حکایت سرباز وظیفه ای به نام یحیی و همسرش یلدا و رفقای هم خدمتی اش است. در خلاصه داستان «#سرباز» آمده است:‌ در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع، شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع.

سایر عوامل سریال «#سرباز»‌ عبارتند از نویسنده:‌ حمید نعمت‌الله،‌ هادی مقدم دوست، دستیار کارگردان:‌ سعید بیات، مدیر برنامه‌ریزی: وحید کاشی، مدیر تولید: حمید حاجی زاده، مدیر تصویربرداری: محسن فلاحی، صدابردار: علی عدالت دوست، طراح صحنه: بابک پناهی، طراح لباس: شادی رستگار، طراح گریم: مرتضی کهزادی، مدیر تدارکات: محمد علی‌محمدی، عکاس: حسن هندی، مشاور رسانه ای: ملیکا راد و مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری وصف صبا.

مجموعه تلویزیونی «#سرباز» محصول مشترک گروه فیلم و سریال شبکه سه سیما و قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل نیروی مسلح است.