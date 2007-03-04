وام شهریه ثابت ماند/ لایحه بودجه در حوزه مدیریت پژوهش انسجام ندارد/ اعتبارات هزینه ای دانشگاههای علوم پزشکی افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی مفتح مخبر کمیسیون تلفیق صبح امروز با ارائه گزارشی از فعالیت کمیسیون تلفیق در خصوص بررسی لایحه بودجه 86، ابراز امیدواری کرد این زحمات مورد رضایت خداوند متعادل باشد و حاصل همه این تلاش ها چه در قوه مجریه و چه در قوه مقننه قانونی باشد که به رشد و شکوفایی بیشتر اقتصاد و رفاه بیشتر هموطنان کمک قابل توجهی کند.

وی در مورد بودجه صندوق رفاه دانشجویان گفت : توجه به امور فرهنگی و به طور خاص جوانان زنان و امور خانواده از توجهات کمیسیون تلفیق بود که از این جمله در این رابطه کمیسیون تلفیق 1200 میلیارد ریال برای صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه های وزارت بهداشت، علوم و دانشگاه آزاد اسلامی را به تصویب رساند.

بیژن شهبازخانی - نماینده ملایر نیز در صحن علنی مجلس امروز در بخشی از سخنان خود به بودجه های فناوری کشور اشاره کرد و گفت : بی توجهی دولت به صادرات غیر نفتی، سند فناوری نانو و بیو تکنولوژی و تجاری سازی کاملا روشن است و در یک کلام لایحه بودجه 1386 کل کشور در حوزه مدیریت پژوهش و سایر بخش ها فاقد انسجام است و بر استمرار روشهای غلط جاری تاکید دارد.

فاطمه آلیا - نماینده مردم تهران نیز در صحن علنی مجلس در مورد کلیات لایحه بودجه 86 گفت : با توجه به اهمیت دانشگاه های علوم پزشکی، اعتبارات هزینه ای از 11 هزار و 800 میلیارد ریال به 16 هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به سال 85، 6/35 درصد رشد داشته است و این قابل قبول است.