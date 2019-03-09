سامانه بارشی طی روزهای آینده وارد ایلام می شود

مجتبی میهن پرست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سامانه بارشی که دیروز باعث بارش‌های مناسبی در سطح استان شد امروز از سطح استان خارج شده است.

وی افزود: بنا بر پیش بینی‌ها تا اواخر هفته یعنی تا روز چهارشنبه پایداری جوی را در سطح استان داریم که البته روز یکشنبه و دوشنبه موج دیگری از سطح استان گذر می‌کند اما فعلاً نشان دهنده بارش‌های قابل توجهی نیست.

وی ادامه داد: صرفاً به علت عبور موج بارشی که دیروز در سطح استان وجود داشت گاهی وزش باد را در سطح استان خواهیم داشت.

وی گفت: سردترین نقاط استان امروز شهرستان بدره، ایوان و شهر ایلام با دمای صفر درجه، همچنین دهلران با ۱۹ درجه بالای صفر گرم‌ترین نقاط استان گزارش شده است.