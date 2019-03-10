هم افزایی دستگاه قضایی و سپاه در مبارزه با قاچاق وصیانت از اقتصاد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری ظهر شنبه با حضور بر عرشه شناور شهید محمد ناظری ضمن بازدید از مرکز فرماندهی و کنترل تنگه هرمز، ناو تیپ ۱۱۲ ذوالفقار و دیگر توانمندی‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بر هم افزایی هرچه بیشتر دستگاه قضائی و سپاه پاسداران به منظور مبارزه بی امان با قاچاق و صیانت از اقتصاد کشور تأکید کرد.

حجت‌الاسلام اکبری ضمن بازدید از مرکز فرماندهی و کنترل تنگه هرمز، ناوتیپ ۱۱۲ ذوالفقار و دیگر توانمندی‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پیشرفت‌های سپاه را در عرصه‌های مختلف تحسین برانگیز برشمرد و افزود: استفاده از متخصصین جوان با تکیه بر فرهنگ بسیجی و بر پایه ابتکار و توانایی‌های بومی با تحقق دستاوردهایی همچون الحاق شناور سردار شهید محمد ناظری به توان دفاعی کشور، بشارت‌دهنده امکان پیشرفت‌های روزافزون در صنایع دفاعی کشور و مقابله با تهدیدات دشمن است.

رئیس شورای قضائی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) و سیاست‌های ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه در خصوص لزوم مقابله بی امان با پدیده قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز با به‌کارگیری قضات مجرب در دستگاه قضائی استان هرمزگان تشکیل و در همین راستا پرونده‌های ارجاع شده در خصوص این جرایم در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی و اجرای حکم قرار می‌گیرند.

وی در ادامه تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا، شرط پیاده سازی اقتصاد مقاومتی است و به منظور بستر سازی برای تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توان داخلی، باید فضای اقتصادی کشور را برای قاچاقچیان ناامن کرد و با برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ تمهیدات مناسب، ارتکاب قاچاق را به سمت افزایش ریسک پذیری به ضرر قاچاقچیان بر هم زد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار داشت: ضرورت دارد تمامی دستگاه‌های متولی در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز به صورت منسجم و هماهنگ عمل کنند.

حجت‌الاسلام اکبری بر هم افزایی هرچه بیشتر دستگاه قضائی و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به منظور مقابله بی امان با قاچاق و صیانت از اقتصاد کشور تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: با اتخاذ تمهیدات مناسب و تشریک مساعی میان دستگاه قضائی و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دیگر دستگاه‌های متولی باید گریزگاه‌های قاچاقچیان از نظارت‌های قانونی بسته شود.

شایان ذکر است: در جریان این بازدید که تعدادی از مسئولین قضائی، فرماندهان و مسئولان نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز حضور داشتند، سردار زارع معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن خوش‌آمدگویی به رئیس کل دادگستری و مسئولین قضائی استان هرمزگان با ارائه گزارشی از توانمندی‌های این نیرو و همچنین اقدامات صورت گرفته در خصوص مقابله با قاچاق کالا و سوخت اظهار داشت: نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمادگی دارد در هماهنگی کامل با دستگاه قضائی و در چارچوب موازین قانونی و وظایف محول شده به این نیرو به منظور صیانت از اقتصاد کشور، مقابله با قاچاق و پیشگیری از جرایم به انجام وظیفه و ارائه خدمت بپردازد.

وی تصریح کرد: نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تلاش می‌کند، مظهر اقتدار ملت ایران در دریا باشد و با ارتقا توان بازدارندگی بر دستگاه محاسباتی دشمن به ویژه آمریکا اثر بگذارد و معاندین را از هرگونه اقدام شرارت‌آمیز پشیمان سازد.

همچنین در ادامه سرهنگ غلامشاهی فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خصوص مشخصات فنی و توان راهبردی شناور سردار شهید محمد ناظری اظهار داشت: شناور شهید ناظری بزرگترین شناور آلومینیومی با بدنه پیشرفته و فناوری روز دنیاست که با طول ۵۵ متر و عرض ۱۴ و یک دهم متر و ارتفاع ۱۳ متر ده هزار کیلومتر برد دریانوردی دارد.

وی افزود: این شناور با شکل بدنه پیشرفته، تعادل پایدار در امواج بلند، برد بلند دریانوردی، قابلیت دریانوردی در امواج خروشان، قابلیت حمل صد نفر سرنشین و بالگرد و بار به طور همزمان و سرعت بالا به همت متخصصان سازمان تحقیقات و خودکفایی نیروی دریایی سپاه طراحی و در مؤسسه شهید محلاتی از مؤسسات وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ساخته شده است.