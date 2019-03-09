حضور مشاور امنیت ملی عراق در مرزهای سوریه و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، دفتر رسانه‌ای فالح الفیاض مشاور امنیت ملی عراق از حضور وی در مرزهای عراق با سوریه به منظور اطلاع از آخرین وضعیت امنیتی این مناطق خبر داد.

در بیانیه دفتر الفیاض آمده است: فالح الفیاض مشاور امنیت ملی و رئیس هیئت حشد شعبی عراق به مرزهای عراق با سوریه در حدفاصل میان شهر القائم و شهر الباغوز سوریه رسیده است. سرلشگر ستاد عبدالامیر یارالله معاون رئیس ستاد مشترک ارتش عراق و سرلشگر حامد الحسینی فرمانده گارد مرزی و برخی دیگر از فرماندهان امنیتی وی را در جریان این بازدید همراهی می‌کنند. این بازدید با هدف اطلاع از اوضاع امنیتی در مرزهای سوریه و عراق و تقویت خط امنیتی در آن رخ می‌دهد.