ظرفیت تولید ماهی از مهمترین توانمندی های چهارمحال و بختیاری است

به گزرش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر شنبه در دیدار با رئیس شیلات کشور با اشاره به اینکه ظرفیت تولید ماهی از مهمترین توانمندی‌های چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود، اظهار داشت: بیش از ۴۰۰ مزرعه پرورش ماهی در چهارمحال و بختیاری فعال است.

وی بیان کرد: سالانه بیش از ۲۴ هزار تن ماهی سردآبی در چهارمحال و بختیاری تولید می‌شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: توسعه آبزی پروری زمینه ساز توسعه بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری شده است.

بهره گیری از ظرفیت بخش کشاورزی برای ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری ضروری است

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: بخش کشاورزی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بسیاری دارد که زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است.

وی بیان کرد: جذب سرمایه گذار مهمترین اولویت در استان چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بهره گیری از ظرفیت بخش کشاورزی برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری ضروری است.