کشف گلوله‌ خمپاره در چمدان کارمند سفارت آمریکا در مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت خارجه روسیه امروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که از وزارت خارجه آمریکا انتظار دارد تا نسبت به توضیح درباره کشف یک گلوله خمپاره در چمدان یکی از کارکنان سفارت واشنگتن در فرودگاه بین المللی «شرمتیوو» (Sheremetyevo) اقدام کند.

وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام را تلاش برای ارتکاب عملی تحریک آمیز می‌داند و اعلام می‌کند که احتمالاً این فرد انتقال مهمات به فرودگاه را عامدانه به انجام رسانده است.

در بیانیه وزارت خارجه روسیه در این خصوص آمده است: به نظر می‌رسد که آمریکا در صدد آزمایش توانمندی‌های امنیتی روسیه نه تنها از بیرون با ارسال ناوها و جنگنده‌های این کشور به منظور انجام اقدامات تحریک آمیز در مرزهایمان، بلکه از درون با استفاده از کارکنان سفارت خود است.