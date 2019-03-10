۱میلیارد و ۸۰۰میلیون متر مکعب از روان آب ها به دریا می ریزد

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ ملایی در جلسه‌ای که با حضور اعضای کمیسیون آب و کشاورزی مجلس شورای اسلامی، استاندار و نمایندگان استان هرمزگان در خانه ملت تشکیل شد ضمن ارائه گزارشی از شرایط آبی در استان گفت: میزان بارندگی در استان در دوره دراز مدت ۵۰ ساله ۱۸۵ میلی‌متر است مجموع کل بارشی که در استان اتفاق می‌افتد حدود ۱۳ میلیارد متر مکعب و شرایط محیطی استان هرمزگان به‌گونه‌ای است که ۱۰ میلیارد از مجموع این آب به دلیل تبخیر از چرخه خارج می‌شود.

وی در ادامه بابیان اینکه کل آبی که می‌توان برای آن برنامه‌ریزی کرد تنها سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب در چرخه مصرفی است گفت: از این مقدار حدود ۹۰۰ میلیون آن در منابع آب زیرزمینی نفوذ می‌کند و دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون آن در رودخانه‌های استان که در حدود ۲۰ هزار کیلومتر است جاری می‌شود.

این مقام مسئول در ادامه توضیحات خود اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۴۵ میلیون مترمکعب توسط سه سد شمیل جگین و استقلال مهار می‌شود. اما همچنان یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب از روان آب‌ها به دریا سرازیر می‌شود که مهار نشده‌اند.

ملایی اظهارداشت: بحث بیلان منفی دشت‌های استان هرمزگان از موضوعات بسیار مهم است که در استان حدود دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب بیلان منفی تجمعی ۲۲ ساله دشت‌ها است.

وی تأکید کرد: اتفاق مهمی که در اثر خشک‌سالی‌های متوالی در سال‌های اخیر به وجود آمده کاهش ۶۵ درصدی روان آب‌ها بوده به بخش‌های مختلف مانند کشاورزی، سفره‌های آب زیرزمینی و آبخوان‌ها آسیب جدی وارد کرده است.

حجم مفید آب سد استقلال میناب ۷۶ میلیون متر مکعب است

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان عنوان کرد: حجم ذخیره آب مفید سد استقلال میناب ۷۶ میلیون متر مکعب است. حجم ذخیره آب مفید سد جگین ۱۴۵ میلیون مترمکعب است.



ملایی در خصوص سفره‌های آب زیرزمینی در استان بیان داشت: درمجموع از ۷۴ دشت استان ۲۰ دشت آزاد است که تنها نیم درصد بار آبی را به دوش می‌کشد زیرا هم به لحاظ کمیت و هم کیفیت وضعیت مطلوبی ندارند. اما از ۵۴ دشت ممنوعه ۹۹.۵ درصد برداشت آب زیرزمینی صورت می‌گیرد

آب شیرین کن‌ها با ظرفیت ۴۱ میلیون متر مکعب در دست احداث است

این مقام مسئول توضیح داد: در بحث آب شیرین کن ها اتفاقات خوبی در حال رخ دادن است که در بخش شرب شهری ۱۶ میلیون مترمکعب در حال حاضر در دست بهره برداری است، ۴۱ میلیون در حال احداث است، ۱۰ میلیون در حال مطالعه است و حدود ۲۷ میلیون مترمکعب بزودی به ظرفیت تولید اضافه می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان ادامه داد: در بخش شرب روستایی نیز بخشی از تأمین آب با آب شیرین کن‌ها صورت می‌گیرد که در حال حاضر ۱۱ میلیون مترمکعب در حال بهره‌برداری است، ۸ میلیون در حال احداث و ۴ میلیون در حال مطالعه است به‌صورت کلی در آینده نزدیک به حدود ۲۳ میلیون مترمکعب خواهد رسید.

ملایی در خصوص بخش صنعتی نیز عنوان کرد: در بخش صنایع حدود ۱۷ میلیون مترمکعب در حال بهره‌برداری، ۴ میلیون در حال احداث است که نهایتاً به ۲۱ میلیون مترمکعب خواهد رسید.

وی اذعان داشت: جهت تأمین اب مورد نیاز شرب و صنعت استان‌های مجاور از طریق شیرین سازی آب دریا ۱۶۵ میلیون مترمکعب در دست احداث و ۲۰۰ میلیون مترمکعب نیز در دست مطالعه است و در مجموع کل ظرفیت تأمین آب به ۳۶۵ میلیون مترمکعب در سال خواهد رسید.

این مقام مسئول اظهار کرد: تا ۲۵ سال آینده تولید ابشیرینکن ها ۴۷۶ میلیون مترمکعب در سال پیش بینی شده همچنین حدود ۳۲ میلیون مترمکعب تصفیه‌خانه فاضلاب در حال بهره برداری و ۸ میلیون مترمکعب در سال در حال ساخت است.

مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان یادآور شد: با توجه به مطالعات و پیش‌بینی‌هایی که در خصوص رشد جمعیت و مصرف آب صورت می‌گیرد در سال ۱۴۱۰ نیاز شرب و بهداشت استان به ۳۰۷ میلیون مترمکعب می‌رسد.

ملایی افزود: خدمات و فضای سبز ۲۶ میلیون، صنعت و مناطق ویژه ۴۰۷ میلیون صنایع کوچک ۶۰ میلیون و در بخش کشاورزی از یک میلیارد و ۴۴۵ میلیون باکارهای بهره‌وری به میزان یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون می‌رسد درمجموع نیاز آبی استان دو میلیارد و ۱۹۰ میلیون پیش‌بینی‌شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص چالش‌ها و پیشنهادات گفت: با توجه به مشکلات استان این درخواست را از اعضای کمیسیون داریم که پیشنهادات موردتوجه و مورد تائید قرار بگیرد زیرا می‌توان مشکلات استان را به‌ویژه در بخش کشاورزی تا حد بسیار زیادی کاهش دهد.

این مقام مسئول در خصوص رودخانه‌های استان بیان کرد: ریتم بارندگی استان به گونه‌ای است که در هر دهه حدود ۲ الی ۳ بارش سیل آسا اتفاق می‌افتد و حجمی در حدود ۱.۲ میلیارد مترمکعب طی چند ساغت از دسترس خارج شده و به دریا می‌ریزد لذا درخواست داریم رودخانه استان در زمره رودخانه‌های مرزی تعریف شوند.

ملایی خاطرنشان کرد: در بحث تعادل بخشی نیز می‌توان با فعالیت‌هایی مانند تغذیه دشت‌ها و آبخوان‌ها به بهبود شرایط استان کمک کرد.

وی با یادآوری و تأکید بر عوائد حاصل از برداشت‌های رودخانه‌ای گفت: مطابق قانون اصلاح قانون معدن مجوز بهره برداری از ذخایر رودخانه‌ها توسط وزارت نیرو صادر شده و کلیه حقوق دولتی جهت طرح‌های ساماندهی رودخانه‌ها صرف شود.

این مقام مسئول تصریح کرد: یکی از پیشنهادات ما این است که در بخش استفاده از سرمایه بخش خصوصی مشوق‌هایی به وجود بیاید تا با پویایی بهره‌وری را در حوزه آب افزایش دهیم همچنین به دلیل هزینه‌های هنگفت سرمایه گذاری طولانی بودن زمان اجرای طرح‌های بزرگ تأمین آب استقبال خوبی از سرمایه گذاری در بخش آب نمی‌شود.

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان اضافه کرد: پیشنهاد این را داریم که قوانین متناسب جهت واگذاری تخصیص آب به بخش خصوصی وضع شود و خرید تضمینی آب به طرح‌های تأمین و انتقال آب بخش صنعت و کشاورزی تعمیم داده شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای توضیح داد: ارزش اقتصادی آب باعث شده بهره‌وری در این حوزه کم باشد همچنین در حوزه کشاورزی نیز باید تشکل‌های خصوصی را تقویت و حمایت کرد.

ملایی در پایان افزود: در خصوص فرو چاله‌ها و دشت‌هایی که با این موضوع مواجه هستند نیز درخواست داریم قوانین و حمایت‌هایی را دولت پیش‌بینی و اجرا کند.