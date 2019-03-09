طرح اصلاح نژاد دام در شهرستان بدره اجرا می شود

محمدحسین حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استفاده بی رویه از مراتع و تعداد زیاد دام در سال‌های اخیر باعث بالا رفتن هزینه نگهداری دام‌های بومی بوده است.

وی افزود: با توجه به جوابگو نبودن نگهداری دام‌های بومی در برابر هزینه‌های مصرفی، اصلاح نژاد دام با استفاده از علم روز دنیا در دستور کار برنامه ریزان قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی دام اداره امور عشایر شهرستان در حال اجرای طرح‌های همزمان سازی و پروژه اصلاح نژاد دام‌های بومی کم بازده با نژادهای مطرح روز دنیا است.

وی ادامه داد: برای نخستین بار اصلاح نژاد دام‌های بومی با نژادهای برتر استان ایلام در شهرستان بدره کلید خورد و از مزایای این طرح می‌توان به کوتاه نمودن دوره زایش دام‌ها، تولید بره‌های هم سن و سال برای پرواربندی و جایگزینی و نتیجه کاهش هزینه‌های تغذیه است.

وی افزود: با اجرای این طرح درصد دوقلوزایی و تولد بره‌های همسان به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد و در مرحله اول آن بیش از پنج هزار رأس دام سبک تحت پوشش قرار می‌گیرند.