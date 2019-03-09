استقبال دمشق و مسکو از همکاری اردن در زمینه بازگشت آوارگان سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، مقرهای هماهنگی روسی و سوری امروز شنبه از آمادگی اردن برای کمک به سوری‌هایی که در این کشور هستند برای بازگشت به سوریه ابراز خرسندی کردند.

در بیانیه مشترک مقرهای هماهنگی روسی-سوری آمده است: ما از موضع دولت اردن در ارائه کمک‌های لازم به سوری‌های در اردن برای بازگشت به کشورشان استقبال می‌کنیم و خواهان ادامه مشارکت همکاران اردنی برای اجرای طرح‌های مربوط به بازگشت آوارگان سوری و برچیدن اردوگاه الرکبان هستیم.

در این بیانیه تاکید شده است: زمان می‌گذرد و آمریکا که منافع خود را در ادامه برقرار بودن اردوگاه الرکبان می بیند، کاری برای پایان دادن به رنج‌های ساکنان اردوگاه الرکبان انجام نمی‌دهد. ما مجدداً از آمریکا می‌خواهیم که اردوگاه الرکبان را برچیند و از سوریه برود.