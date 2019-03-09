تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای طرح های روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امید ظهر شنبه در حاشیه افتتاح همزمان ۱۱۰ طرح اشتغال روستایی و عشایری در آرادان با حضور اسحاق جهانگیری ضمن بیان اینکه ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای روستاها و عشایر تخصیص یافت تا صرف مشاغل روستایی شود، ابراز کرد: ۴۵ درصد از این میزان اعتبار که حدود ۱۸۰ هزار میلیارد ریال می‌شود، مربوط به بخش کشاورزی، ۱۵ درصد بخش خدمات، ۱۵ درصد صنعت و ۱۰ درصد بخش گردشگری است.

وی افزود: با صرف اعتبارات صندوق توسعه ملی در بخش مشاغل روستایی حدود ۳۵۰ هزار شغل ایجاد می‌شود و سه درصد نرخ بیکاری در بخش روستایی کاهش می‌یابد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه یکی از اهداف مهم ارائه تسهیلاات به طرح‌های اشتغال روستایی از صندوق توسعه ملی، کاهش مهاجرت، ایجاد مهاجرت معکوس از شهرها به روستاها و همچنین ارتقای اقتصادی خانوار روستایی است، بیان کرد: ۷۵ هزار میلیارد ریال تفاهم نامه به منظور رونق تولید در بخش کشاورزی با بنگاه‌های تولیدی امضا شده است.

امید گفت: اکنون نرخ بیکاری مناطق روستایی ۹ درصد برآورد می‌شود که برای کاهش این رقم، اختصاص اعتبارات مهاجرت معکوس هدف گذاری شده است و این به آن معنی است که ما بتوانیم شرایط ویژه ای را در راستای توسعه اقتصادی در کشور رقم بزنیم.

وی با بیان اینکه ۳۸ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار در کشور وجود دارد که ۱۰۰ درصد خانه بهداشت و مدرسه دارند، ابراز کرد: دولت نگاه ویژه ای به مناطق محروم و روستایی دارد تا حدالامکان مهاجرت از روستاها صورت نپذیرد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه برای کاهش این رقم، اختصاص اعتبارات مهاجرت معکوس هدف گذاری شده است، تاکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید در این راستا با یکدیگر همراه و همسو باشند.

امید با بیان اینکه ابتدای انقلاب ۵۰ درصد و اکنون ۲۶ درصد جمعیت کشور را جمعیت روستایی تشکیل می‌دهد.، گفت: جمعیت روستایی کشور اکنون ۲۲ میلیون نفر است.

وی با بیان اینکه برای رونق اقتصادی در بخش روستایی، هدف مهاجرت معکوس محقق می‌شود، افزود: مشاغل روستایی و عشایری مورد حمایت دولت قرار دارند.