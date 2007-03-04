درباره فرار شهرام جزایری نمی توان وزیر دادگستری را مورد سئوال یا تذکر قرار داد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسن ابوترابی فرد این مطلب را در پاسخ به تذکر سید محمدرضا میر تاج الدینی نماینده مردم تبریز بیان کرد که در قالب تذکری شفاهی گفت دیروز درباره فرار شهرام جزایری تذکری به سه وزیر از جمله وزیر دادگستری مطرح شد که هنگام قرائت، هیات رئیسه وزیر دادگستری را نام نبرد.

نماینده تبریز با استناد به ماده 192 ایین نامه داخلی مجلس و نیز اصل 88 قانون اساسی درباره حق سئوال یا تذکر نمایندگان خطاب به رئیس جلسه گفت: وقتی رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تحقیق و تفحصی از مجموعه های تحت نظر ایشان از جمله قوه قضائیه اجازه داده اند چرا شما امکان سئوال از وزیر دادگستری را گرفته اید؟

در ادامه، تبوترابی نایب رئیس دوم مجلس که ریاست جلسه علنی امروز را بر عهده داشت، با استناد به استفساریه شورای نگهبان گفت : براساس نظر شورای نگهبان، وزیر دادگستری در حوزه های مربوط به قوه قضائیه وظیفه ای ندارد و بنابر این در این حوزه ها نمی توان وزیر دادگستری را مورد سئوال یا تذکر قرار داد.

دقایقی بعد و در پایان سخنان نخستین نماینده مخالف کلیات لایحه بودجه، اکبر اعلمی نماینده مردم تبریز در قالب اخطار قانون اساسی گفت: براساس اصل 160 قانون اساسی وزیر دادگستری مسئولیت همه مسایل مربوط به روابط قوه قضائیه را با قوای مجریه و مقننه برعهده دارد، در حالی که رئیس جلسه به استناد نظر شورای نگهبان تذکر یکی از نمایندگان را وارد ندانست.

اعلمی افزود:‌ وقتی که نماینده ای به وزیر دادگستری تذکر می دهد، یعنی نسبت به عملکرد یکی از قوای مجریه یا قضائیه اعتراضی دارد و وظیفه وزیر دادگستری انتقال این تذکر است.

ابوترابی فرد بار دیگر تصریح کرد که در این باره از شورای نگهبان استفساریه شده است که نسخه ای از ان در اختیار شما قرار خواهد گرفت.