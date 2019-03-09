درخشش ورزشکاران چهارمحالی در رقابت های اسکیت کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان چهارمحال وبختیاری، رقابت‌های قهرمانی اسکیت سرعت کشور روز ۱۶ اسفندماه به مدت دو روز در تمامی رده‌های سنی با حضور بیش از ۳۵۰ اسکیت‌سوار در تهران برگزار شد.

ورزشکاران چهارمحال وبختیاری با اسامی سارینا برجیان، اسماً سهرابی، ایرسا ریاحی سامانی، عرفانه خدیوی و محمدمهدی الهیان مدال طلا، امیررضا ابراهیمی، امیرمهدی نیکیار مدال نقره، دنیا شبانیان، محمدمهدی نفر، علی اصغر ضیا مدل برنز را از آن خود کردند.

همچنین نادیا بنی حنیفه، فاطمه ابراهیمی، ساینا خدارحمی زهرا نیک یار سفیددشتی اسماً آذری مقام چهارم، درسا ابراهیمی و باران غلامی مقام پنجم و نگار بازیار علیرضا نیک یار سفیددشتی نیز مقام ششم را کسب کردند.

بهروز افضلی و رضا علیخان‌پور به عنوان مربی و سعید ترکان، طیبه صابریان، مهرداد کریمی و مریم قطره سامانی نیز سرپرستان تیم اعزامی بودند.