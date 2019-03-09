تکلیف مصدومان پرسپولیس مقابل السد مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس عصر امروز تنها تمرین خود را در تهران برای بازی با السد قطر در هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا برگزار کرد.

در ابتدای این تمرین، کادر پزشکی پرسپولیس گزارشی از وضعیت بازیکنان آسیب دیده این تیم در اختیار برانکو ایوانکوویچ قرار داد.

از قرار معلوم شایان مصلح و امید عالیشاه همچنان نمی‌توانند برای پرسپولیس بازی کنند تا این دو بازیکن در بازی با السد غایب باشند. همچنین مهدی ترابی با وجود جراحتی که روی زانوی پای راستش در بازی با نساجی مازندران ایجاد شده بود مشکلی برای بازی با السد ندارد.

همچنین محسن ربیع خواه هافبک دفاعی پرسپولیس نیز مشکلی برای بازی کردن ندارد اما با توجه به اینکه مدت طولانی از میادین دور بوده است بعید به نظر می‌رسد در بازی با السد به میدان برود.

تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۹:۱۵ سه شنبه هفته جاری در شهر دوحه به مصاف السد قطر می‌رود.