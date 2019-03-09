۲۰۰۰ جهاد گر به مناطق محروم خراسان جنوبی خدمت رسانی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بسیج سازندگی خراسان جنوبی، مهدی هنری پیش از شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حدود دو هزار و ۱۴۰ نفر از جهادگران در قالب ۱۵۱ گروه در ایام نوروز برای حضور در مناطق مختلف استان جهت شرکت در اردوهای جهادی شرکت خواهند کرد.

وی ادامه داد: هزار و ۲۷۷ نفر از برادران و ۸۶۳ نفر را خواهران تشکیل می‌دهند.در این ایام شاهد حضور گروه‌های جهادی مهمان نیز خواهیم بود.

هنری با بیان هفت گروه مهمان تا کنون برنامه‌های خود را قطعی کرده‌اند که تعداد این افراد به ۶۰۶ نفر می‌رسد، گفت: اکثر این افراد از دانشجویان دانشگاه‌های تهران بوده که ۳۸۵ نفر برادر و ۲۲۱ نفر را خواهران تشکیل می‌دهند.

وی افزود: گروه‌های جهادی مهمان در شهرستان‌های سربیشه، نهبندان، درمیان و طبس حضور خواهند داشت و مابقی گروه‌های جهادی که گروه‌های جهادی بومی استان هستند بر اساس منطقه جغرافیایی هدفی که برای هر گروه مشخص شده است در مناطق حضور پیدا خواهند کرد.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی با بیان اینکه نقاط هدف گروه‌های جهادی حدود ۱۵۰ نقطه است، اظهار کرد: از این تعداد ۱۲۱ نقطه روستایی و حدود ۳۰ نقطه مربوط به حاشیه شهرها و مناطق محروم شهری است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه نیمه دوم تعطیلات نوروز مصادف است با برگزاری ایام اعتکاف، پیش بینی شده گروه‌های جهادی از برنامه‌های مربوط به اعتکاف که در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد حمایت خواهند کرد.

هنری گفت: بیش از ۵۰۰ جهادگر لحظه تحویل سال در مناطق محروم خواهند بود و با برنامه‌های ویژه ای که برنامه ریزی شده است به استقبال سال جدید خواهند رفت.