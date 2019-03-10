۴۴۳ خانواده شهید در همدان چشم انتظار بازگشت پیکر فرزند خود هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر عارف پیش از ظهر یکشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران با بیان اینکه یکی از رسالت‌های مردم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، عنوان کرد: شهدا در راه اهداف متعالی خود که دفاع از دین و وطن و ناموس و استقلال بود از هستی خود گذشتند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان اظهار داشت: هر کس در هر جایی که قرار می‌گیرد با نوع عملکرد خود می‌تواند زمینه ساز ترویج ایثارگری باشد.

عارف با بیان اینکه اگر فرهنگ ایثارگری در جامعه ساری و جاری شود بسیاری از مشکلات حل خواهند شد، عنوان کرد: اوج و تعالی فرهنگ ایثار در مقابل دشمنان تبلور دارد.

وی به ایثار اجتماعی برخی جوانان اشاره کرد و با بیان اینکه جوانانی که در خدمت به مردم جامعه فداکاری و از جان گذشتگی دارند قابل توجه هستند عنوان کرد: اگر در حوزه‌های مختلف جامعه این رویه حاکم باشد شمار پرونده‌های متعدد قضائی کاهش خواهد یافت و اختلافات در جامعه محدود می‌شود و حتی در محیط خانوادگی اگر اعضای خانواده نسبت به هم گذشت داشته باشند آرامش بیشتری بر آن خانواده حاکم خواهد شد.

اعتلای معرفت اجتماعی مورد توجه باشد

وی با اشاره به نقش رسانه‌ها در این زمینه و تاکید بر اینکه اعتلای معرفت اجتماعی باید مورد توجه باشد، اظهار داشت: سرشت طبیعت بر این نهاده شده که رفته رفته یک موضوع به فراموشی سپرده می‌شود اما نباید اجازه داد نقش ایثارگران به فراموشی سپرده شود و باید جامعه و نسل‌های بعدی به ایثارگران به دیده تکریم نگاه کنند و در برگزاری مراسم بزرگداشت ایثارگران کوشا باشند.

وی ادامه داد: در نگاه بخشی از جامعه نسبت به امتیازاتی که به ایثارگران داده می‌شود برجستگی وجود دارد و اعتقاد دارند خدمات نباید ارائه شود و همین موضوع باعث شده تا شماری از فرزندان شهدا و جانبازان خود را گمنام نگاه دارند.

وی با بیان اینکه ۲۲ اسفند ماه روز بزرگداشت مقام شهدا نامگذاری شده و باید مراسم این ایام به نحو مطلوب برگزار شود، اضافه کرد: امسال با توجه به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برنامه‌های مرتبط با شهدا نیز ۴۰ روزه برگزار شد و از ۱۲ بهمن تا ۲۲ اسفند ماه امسال چندین یادواره و برنامه ویژه شهدا برگزار شده است.

عارف با بیان اینکه سالانه بیش از ۵۰۰ یادواره شهدا در استان همدان به صورت مردمی برگزار می‌شود از نهال کاری به نام شهیدان در ایام هفته درختکاری خبر داد و با بیان اینکه میز خدمت نیز در مصلی‌ها و محل برگزاری نمازهای جمعه به منظور تکریم ایثارگران مستقر شد، اضافه کرد: مسابقات ورزشی نیز با نام شهدا برگزار شد.

عارف با تاکید بر اینکه در راستای تکریم خانواده شهدا ۱۳ هزار دیدار و سرکشی از ایثارگران صورت گرفت، اضافه کرد: امسال نرم افزار چند رسانه‌ای ۳ شهید با جمع آوری آثار صوتی تصویری، دل نوشته‌ها، کتاب و عکس آماده و تدوین شده است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان عنوان کرد: تجلیل از مروجان فرهنگ ایثار و شهادت و تجلیل از والدین شهدا با شرکت بیش از ۱۳۰۰ میهمان هفته گذشته برگزار شد.

عارف با اشاره به برگزاری برنامه «نامه‌ای به شهید» با همکاری آموزش و پرورش استان همدان اضافه کرد: در بنیاد شهید هیچ تبعیضی نسبت به ایثارگران وجود ندارد و اگر شهیدی بیشتر معرفی می‌شود به دلیل نقش وی در دوران زندگی و رفتار اجتماعی و آثاری است که از وی باقی مانده است.

هیچ نگاه سیاسی در بنیاد شهید وجود ندارد

وی با بیان اینکه هیچ نگاه سیاسی در بنیاد شهید وجود ندارد و به کسی اجازه نمی‌دهیم خواسته‌های سیاسی خود را به سمت بنیاد شهید بکشاند، عنوان کرد: هیچکس به دنبال بهره وری از ایثارگران به نفع خود یا گروه‌های جناحی نیست.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان با بیان اینکه شمار زیادی از ایثارگران استان همدان از بنیاد مستمری نمی‌گیرند و حتی برخی از آنها خیر هستند و اموال خود را وقف می‌کنند، اظهار داشت: بر اساس قانون ۲۵ درصد سهمیه استخدامی دستگاه‌ها متعلق به ایثارگران است و در حال حاضر ۳۴۰۰ نفر جویای کار در سامانه سجایا ثبت نام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه در استان همدان ۴۴۳ شهید مفقودالجسد وجود دارد که خانواده این افراد چشم به راه آنان هستند و حتی بسیاری از والدین با این انتظار دنیای خاکی را ترک کرده‌اند، عنوان کرد: جنگ برای اینها تمام نشده و برای کسانی که جراحتی از جنگ دارند همچنان ادامه دارد و بر همین اساس باید فرهنگ ایثار و شهادت را زنده نگه داشت.