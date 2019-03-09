به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، اسقف عطاالله حنا سراسقف کلیسای روم ارتدوکس در بیت المقدس تأکید کرد که پروژه اسرائیل برای یهودی سازی قدس اشغالی، جنایت در روز روشن است.

وی افزود: اشغالگران با حمایت آمریکا در حال تلاش برای از بین بردن هویت بیت المقدس، هدف قرار دادن مقدسات اسلامی و مسیحی و تضعیف حضور فلسطینی‌ها در قدس اشغالی، با هدف از بین بردن آرمان فلسطین هستند.

سراسقف کلیسای روم ارتدوکس در بیت المقدس از سکوت بین المللی در قبال جنایات اشغالگر علیه فلسطینی‌ها انتقاد کرد و گفت: ما حمایت آمریکا و غرب از اشغالگران را مورد مخالفت قرار می‌دهیم. بسیاری از کشورها از حقوق بشر دَم می‌زنند؛ اما در قبال فلسطینی‌ها و بی عدالتی‌هایی که علیه آنها روا داشته می‌شود، کاملاً سکوت می‌کنند.