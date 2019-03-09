۸۰۰ پروژه ورزشی تا پایان سال جاری در کشور افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر عصر شنبه در حاشیه بازدید از پروژه‌های ورزشی استان فارس، گفت: افتخار داریم با حرکت در مسیر گسترش ورزش موجب رضایت مندی مردم را فراهم می‌کنیم.

وی تصریح کرد: در سال ۹۷ قرار بر این شد که قریب بر ۵۰۰ پروژه ورزشی را به بهره برداری برسانیم اما تا آخر اسفند قریب بر ۸۰۰ پروژه را افتتاح و به بهره برداری خواهیم رساند.

سلطانی فر با اشاره به افتتاح مجموعه ورزشی بانوان در شهرستان مرودشت بیان کرد: رویکرد، گرایش و برنامه ریزی در کشور به سمت ایجاد امکانات مناسب برای بانوان در همه عرصه‌ها است تا آنها بتوانند یک موقعیت برابر با آقایان داشته باشند.