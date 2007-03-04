اخراج دختر فوتبالیست محجبه مورد انتقاد قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، عمر القبرا، نماینده لیبرال پارلمان کانادا در این مورد گفت: این موضوع به حقوق فردی و آزادی بیان ارتباط دارد.

اسماهان منصور دختر 11 ساله ای است که یک هفته پیش به جهت امتناع از درآوردن حجاب، با این ادعا که حجاب وی تهدیدی به امنیت بازیکنان تلقی می شود از زمین اخراج شد.

هم تیمی ها و مربی منصور از حق وی برای پوشیدن حجاب دفاع کردند اما وی از به نشانه اعتراض از مسابقات کناره گیری کرد.

عمر القبرا به عنوان یکی از مقامات قانونگذار کانادا تصمیم داور بازی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: فکر نمی کنم پوشیدن حجاب یا هر نوع لباس دینی را بتوان مخاطره آمیز در نظر گرفت.

واجید خان از دیگر نمایندگان پارلمانی کانادا نیز از حق این دختر مسلمان برای پوشیدن حجاب دفاع کرد و گفت: نمی توان بمب را زیر روسری مخفی کرد، تمام خواسته این دختر نوجوان بازی فوتبال خود بوده است.

فدراسیون فوتبال کبک مصرانه اظهار داشته است که اخراج دختر نوجوان با قوانین بین المللی مطابقت داشته است، در حالی که قوانین فیفا مستقر در زوریج مشخصاً به ممنوعیت بازی با حجاب اشاره نکرده است. فیفا این موضوع را روز گذشته در منچستر بریتانیا در نشست سالانه خود به بحث گذاشت.

خان یادآور شد: مناقشه برسر پوشیدن حجاب کاملا بر اساس سوء تعابیر شکل گرفته است.

وی گفت: برخی درباره برقع صحبت می کنند در حالی که حجاب به برقع شباهت ندارد و اظهارات داور مسابقه به علت سوء تفاهم صورت گرفته است، اما به هر صورت نمی توان برای افراد مشخص کرد که چه لباسی بپوشند. از اینکه رویدادهای اروپا به کانادا منتقل شود احساس خوشایندی ندارم.

مسئله پوشش مسلمانان پس از تصویب قانون ممنوعیت حجاب در مدارس دولتی فرانسه در سال 2004 این موضوع مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفت و بلافاصله پس از آن سایر کشورهای اروپایی از فرانسه پیروی کردند.

موبینا جعفر به عنوان یکی از اعضای مجلس سنای کانادا نیز تصمیم اخراج دختر محجبه از مسابقه را مورد انتقاد قرار داد و شگفتی خود را در این رابطه اعلام کرد و از اینکه ممکن است این دختر مسلمان از این پس از ورزش رویگردان شود ابراز تأسف کرد.

پیش از این نخست وزیر کانادا از تصمیم داور مسابقه حمایت کرد اما نمایندگان پارلمانی کانادا این تصمیم را غیر منطقی دانستند.

مسلمانان به طور تقریبی 2 درصد جمعیت 8/32 میلیونی کانادا را تشکیل داده اند به طوری که اسلام نخستین دین غیر مسیحی این کشور تلقی می شود.