حماس: شاهد تحرکات دیپلماتیک گسترده در غزه خواهیم بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، جنبش مقاومت اسلامی حماس تاکید کرد که نوار غزه هفته آینده شاهد تحرکات دیپلماتیک گسترده‌ای خواهد بود و قرار است هیأت‌های خارجی زیادی به این منطقه تحت محاصره سفر کنند.

بر اساس این گزارش، جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تحرکات در چارچوب ادامه تلاش‌ها برای شکستن محاصره غزه و کاهش رنج و محنت‌های ساکنان آن انجام می‌گیرد.

این جنبش اشاره کرد که هیأت امنیتی مصر روز پنجشنبه گذشته پس از ورود به نوار غزه از گذرگاه زمینی رفح بازدید کرد تا در جریان روند فعالیت آن و مشکلات مسافران فلسطینی قرار گیرد.

این جنبش افزود: این هیأت همچنین از گذرگاه تجاری کرم ابو سالم و نوار مرزی بین غزه و مصر هم بازدید کرد.

در این بیانیه آمده است که رهبران حماس و هیأت امنیتی مصری در مورد ساز و کارهای کاهش مشکلات پیش‌روی مسافران فلسطینی در جریان سفر به مصر یا بلعکس بحث و تبادل نظر کردند.