به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرخنده ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت سالروز تأسیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد خراسان شمالی اظهار کرد: در جشنواره ملی دوستدار کتاب از بین پنج دوره، چهار دوره موفق به کسب رتبه شدیم که سال آینده جشنواره استانی روستاهای دوستدار کتاب با هدف معرفی کتاب در روستاهای بیشتر این جشنواره در دستور کار قرار دارد.

فرخنده با بیان اینکه ۳۶۱ کانون فرهنگی هنری در خراسان شمالی وجود دارد، افزود: باید ۲۲۰ کانون مساجد روستایی به ۲۵۰ باب و ۱۴۲ کانون شهری به ۱۹۲ باب کانون ارتقا یابد.

وی تصریح کرد: تا پایان برنامه ششم توسعه، ۳۶۱ کانون فرهنگی هنری به ۴۴۴ کانون فرهنگی هنری می‌رسد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی با اشاره به اینکه تجهیز کانون‌های فرهنگی هنری در اولویت برنامه‌ها قرار دارد، گفت: خراسان شمالی در این حوزه پیشتاز است به طوری که سال گذشته و امسال مبلغ دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال تجهیزات در اختیار کانون‌ها قرار گرفت.

فرخنده همچنین به راه اندازی سایت بچه‌های مسجد اشاره کرد و افزود: اطلاعات ۲۲ هزار نفر از اعضای ۳۶۱ کانون فرهنگی هنری مساجد شهری و روستایی در این سایت بار گذاری شده که از این طریق ارتباط با اعضا امکان پذیر می‌شود.