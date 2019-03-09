مدیر گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد رمضان‌نژاد مدیر شبکه پنج سیما در حکمی مصطفی رضوانی را به عنوان مدیر گروه فیلم و سریال شبکه منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

«نظر به سابقه هنری و رسانه‌ای و شایستگی‌های فردی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما» منصوب می‌شوید.

تولید آثار متنوع، فاخر و به‌کارگیری مضامین و مفاهیم والای ایرانی اسلامی به منظور تقویت روحیه امید و خودباوری، استحکام نهاد خانواده و حمایت از تولید ملی از مهم‌ترین مأموریت‌های شما است.

همچنین توجه به مخاطب طبقه متوسط و پرداختن به مسائل این بخش از جامعه در جهت چشم‌انداز تمدن نوین انقلاب اسلامی، شاخصه اصلی است که باید در تولیدات نمایشی مد نظر قرار گیرد.

به علاوه، توجه به الگوی تولید سریال‌هایی با تعداد قسمت زیاد، چابک و منطبق بر موضوعات روز جامعه و البته کشف و سازماندهی نیروهای جوان و مستعد انقلابی در حوزه فیلم و سریال از مسئولیت‌های مورد تأکید جنابعالی است.

لازم است از تلاش‌های ارزشمند و صادقانه برادر گرمی جناب آقای غلامرضا الماسی در دوره مدیریت فیلم و سریال شبکه پنج سیما تقدیر و تشکر داشته باشم.»