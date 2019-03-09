پرداخت ۳ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی در گناباد

حامد قربانی در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص اقدامات صورت گرفته جهت ایجاد اشتغال در گناباد اظهار کرد: امسال اقدامات خوبی در زمینه اشتغالزایی با همکاری ادارات و بانک‌های شهرستان انجام شد و با یک هم افزایی خوب توانسته ایم میزان اشتغال مناسبی را در گناباد ایجاد کنیم.

وی افزود: در حوزه تسهیلات روستایی ۱۲ میلیارد و ۵۱۷ میلیون تومان در قالب طرح‌های مختلف توسط بانک‌های شهرستان پرداخت شده است و در پرداخت سطح تسهیلات فراگیر نیز ۲ میلیارد و ۴۲۵ میلیون تومان پرداخت شده است.

فرماندار گناباد تصریح کرد: ایجاد و تقویت مشاغل خانگی یکی دیگر از برنامه‌ها بوده که در این حوزه نیز ۳ میلیارد و ۳۰ میلیون تومان پرداخت شده است.

قربانی خاطرنشان کرد: در سامانه رصد ۲ هزار ۶۷۴ شغل ایجاد شده است که ۲۱ درصد بیش از برش شهرستانی است و در حوزه تبصره ۱۶ نیز مبلغ ۴ میلیارد و۳۸۰ میلیون تومان با همکاری اداره بهزیستی و کمیته امداد جذب شد.

وی با اشاره به حضور استاندار جدید در استان و اقدامات وی افزود: مثلث توسعه اقتصادی با انتصاب رزم حسینی استاندار جدید مطرح شده است و این طرح مورد حمایت مقام معظم رهبری نیز هست و احتمال دارد در همه کشور اجرایی شود.

فرماندار گناباد اظهارکرد: در مثلث رونق اقتصادی یک ضلع سرمایه گذار، یک ضلع نماینده و یک ضلع کارگزاران حوزه اشتغال می‌باشند و امام جمعه نیز ناظر بر توسعه و سیاست‌گذاری بوده که هدف مردمی کردن طرح‌های اقتصادی است.