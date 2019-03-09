به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی رادیو پاکستان، «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستان از مردم کشورش خواست تا اتحاد و همبستگی خود در مقابله با چالش‌های خارجی علیه اسلام اباد را حفظ کنند.

وزیر خارجه پاکستان در این خصوص گفت: در صورت ادامه یافتن اقدامات هند در ناامن کردن منطقه، این خودِ هند خواهد بود که از نظر دیپلماتیک در جهان به حاشیه رانده خواهد شد.

وی در ادامه افزود: جامعه بین‌المللی به هیچ عنوان از اقدامات تهاجمی هند علیه پاکستان و به دنبال آن تهدید امنیت منطقه حمایت نخواهد کرد.

گفتنی است، تنش‌ها میان هند و پاکستان به دنبال درگیری در مرز دو کشور و هدف قرار دادن جنگنده‌های دو طرف توسط یکدیگر رو به وخامت رفت.