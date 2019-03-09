سارقان مسلح سابقه دار در عملیات پلیس زرندیه دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی مهدویان در این باره گفت: تیمی از مأموران گشت انتظامی کلانتری ۱۳ شهرستان در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی سواری پراید مظنون شدند و در استعلام انجام شده، مشخص شد که این خودرو از شهرستان "اسلام آباد" سرقت شده است.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی عملیاتی پلیس، خودرو با ۴ سرنشین آن متوقف شد و در بازرسی از آن ۲ قبضه کلت به همراه تعدادی تیر جنگی و تعدادی اقلام ممنوعه دیگر و تعداد ۴ پلاک خودرو که از شهرستان اسلام شهر سرقت شده بود، کشف شد.

این مقام انتظامی اضافه کرد: با دستگیری سرنشینان خودرو و انتقال آنان به یگان انتظامی و در بررسی سوابق آنان مشخص شد که هر چهار نفر آنان، از سارقان سابقه دار می‌باشند.

مهدویان تصریح کرد: در تکمیل تحقیقات مأموران انتظامی، دستگیر شدگان به ۵ فقره سرقت موبایل در محدوده غرب تهران نیز اعتراف کردند.

وی خاطر نشان کرد: متهمان این پرونده برای برخورد قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.