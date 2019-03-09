به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر امروز (شنبه، ۱۸ اسفندماه) با وسلین مارشکی نایب رئیس مجلس بلغارستان دیدار و گفت و گو کرد.

لاریجانی در این دیدار با بیان اینکه ایران و بلغارستان در حوزه صنعت و ماشین آلات روابط خوبی داشته اند، گفت: این روابط باید افزایش پیدا کند به خصوص که در ایران ظرفیت تجاری در این حوزه بالا بوده و بلغارستان می تواند از این ظرفیت استفاده کند.

وی در ادامه با بیان اینکه کشوری مثل آمریکا قصد ندارد روابط میان ایران و بلغارستان فعال باشد، تصریح کرد: پارلمان بلغارستان می تواند نقش آفرین باشد و با تقویت روابط، سطح مبادلات را به بیش از یک میلیارد دلار در سال برساند.

نایب رئیس مجلس بلغارستان: بدون توجه به دخالت‌های خارجی روابط خود با ایران را تقویت می‌کنیم

وسلین مارشکی نایب رئیس مجلس بلغارستان با اشاره به روابط دوستانه ایران و این کشور، گفت: متأسفانه برخی کشورها در صدد تضعیف روابط ایران و بلغارستان هستند که موفق نخواهند شد و کشورها باید بدون توجه به این دخالت ها روابط خود را تقویت کنند.

وی بر همین اساس تصریح کرد: بلغارستان نه تنها سعی در تقویت روابط در حوزه سیاسی و فرهنگی با ایران دارد بلکه قصد دارد روابط اقتصادی خود با ایران را نیز عمیق تر کند.

مارشکی ادامه داد: دنبال یک روابط درازمدت با ایران هستیم.

نایب رئیس مجلس بلغارستان در پایان ضمن ابلاغ دعوت رسمی رئیس مجلس این کشور از لاریجانی برای سفر به صوفیه، فرا رسیدن سال نو را تبریک گفت و برای ایرانیان عمری طولانی توأم با سلامت، رفاه و پیشرفت آرزو کرد.