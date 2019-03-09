تئاترنوشت «گیرنده ناشناس» با هدایت شهاب زارع روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشنامه خوانی که تماشاخانه استاد پور شکیبایی آن‌را میزبانی می‌کند، انتخاب موسیقی و طراحی صدا را بهروز نعمت الهی انجام داده است.

نمایشنامه گیرنده ناشناس را کاترین کرسمن تیلور نوشته که شهاب زارع هدایت کرده است.

عبدالرحمان هوشیار، مریم سجادی نژاد و شهاب زارع خوانشگران این تئاترنوشت می‌باشند که روایتی است از مواجهه آدم‌ها با انتخاب در شرایط دشواری که زندگی تقدیروار سر راهشان می‌گذارد.

به گفته شهاب زارع، قصه دراماتیک و داستان زیبای این روایت دلیل اصلی انتخاب آن بوده است.

وی، افزود: تغییرات تنها در حد ویرایش متن برای تسهیل خوانش بازیگران بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشنامه خوانی گیرنده ناشناس تا ٢٣ اسفندماه جاری ساعت ١٩ در تماشاخانه استاد پورشکیبایی برگزار می‌شود.