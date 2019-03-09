سوئیس پیگرد کیفری اتباع داعشی خود را واگذار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شورای فدرال سوئیس امروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: پیگرد کیفری اتباع سوئیسی که با انگیزه فعالیت تروریستی به خاورمیانه رفته اند، باید توسط مقامات همان کشورهایی انجام شود که افراد مذکور در آنجا مرتکب این جرایم شده و بازداشت شده اند.

در بیانیه صادره از سوی شورای فدرال سوئیس در این خصوص آمده است: دومین هدف شورای فدرال سوئیس تضمین این موضوع است که اتباع این کشور که برای اهداف تروریستی اقدام به سفر به خاورمیانه کرده‌اند به طور قطع مجازات خواهند شد.

بیانیه مذکور در ادامه می‌افزاید: تا آنجا که امکان دارد پیگرد کیفری و در نهایت مجازات این افراد باید با رعایت قوانین بین‌المللی در همان کشوری انجام شود که در آنجا مرتکب جرم شده‌اند.