به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیدار امروز (شنبه، ۱۸ اسفندماه) با وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان با بیان اینکه روابط حسنه بین ایران و آذربایجان وجود دارد، گفت: در مجلس شورای اسلامی نگاه مثبتی به کشور آذربایجان وجود دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران از توسعه همکاری‌های اقتصادی استقبال می‌کند و این موضوع مورد توجه مجلس است، اظهار داشت: ما هیچ محدودیتی برای فعالیت‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و از جمله آذربایجان نداریم.

وی با تأکید بر کریدور شمال به جنوب عنوان کرد: راه‌آهن شمال به جنوب، راهبردی است و از این طریق می‌توانید خود را از آب‌های خزر به خلیج فارس وصل کنید، این راه برای جابه‌جایی کالاها و ترانزیت نیز بسیار مهم است.

رئیس دستگاه قانونگذاری کشور ادامه داد: افراد بسیاری برای خرید به مناطق آستارا و منطقه مرزی مراجعه می‌کنند؛ در شرایطی که ما ویزا را برای شهروندان آذربایجان برداشته‌ایم، از شما هم می خواهیم مانند کشور ترکیه ویزا را برای ایرانی‌ها بردارید تا رفت و آمد مساعد شود.

المار ممدیاراف وزیر امور خارجه کشور جمهوری آذربایجان در این دیدار با اشاره به مذاکرات انجام گرفته با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان گفت: در زمینه روابط سیاسی، فرهنگی و انسانی بین ایران و آذربایجان هیچ مشکلی وجود ندارد و لازم است در حوزه اقتصادی هم همکاری‌ها توسعه یابد.

وی گفت: در رابطه با توسعه همکاری‌های اقتصادی نیز با ظریف؛ وزیر امور خارجه ایران مذاکره کردیم، این مذاکرات حاکی از آن بود که ظرفیت اقتصادی یک میلیارد دلاری بین دو کشور وجود دارد.

وزیر امور خارجه آذربایجان ادامه داد: راه آهن شمال به جنوب پروژه ای استراتژیک است، همچنین راه‌آهن رشت به آستارا نیز مورد توجه ما قرار دارد از این رو ۱۲ تا ۱۵ ماه مارس کمیسیون مشترک ایران و آذربایجان برای مسائل اقتصادی تشکیل می‌شود.

وزیر امور خارجه آذربایجان با اشاره به توافق صورت گرفته با رئیس جمهور کشورمان، گفت: توافق استخراج نفت از دریای خزر از جمله پروژه‌های مشترک بین دو کشور است. برای اجرایی شدن این پروژه در حال انجام کارهای کارشناسی هستیم به هر حال ما تلاش داریم با انجام این پروژه‌ها آثار تحریم را بر ایران کم کنیم.