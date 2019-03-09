بودجه ۱۲۹ میلیارد تومانی سال ۹۸ شهرداری قرچک تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زمانی افشار در یکصد و دهمین جلسه شورای اسلامی شهر قرچک از تصویب بودجه ۱۲۹ میلیارد تومانی سال ۹۸ شهرداری این شهر خبر داد و طی سخنانی اظهار داشت: شورای شهر قرچک در این زمینه اقدامات مختلفی انجام داده است و امیدوارم با توجه به مبحث اقتصاد مقاومتی، نقش مناسبی در زمینه مدیریت شهری ایفا کنیم.

وی افزود: همه تلاشمان بر آن بود که بودجه سال ۹۸ شهرداری قرچک بر مبنای قانونی، اصولی، کارشناسی و بر پایه درآمدهای منطقی، عادلانه و پایدار تعریف شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و امور اداری شورای اسلامی شهر قرچک بابیان اینکه بیشترین مبلغ اعتبار به حوزه عمرانی اختصاص داده شد، خاطرنشان کرد: بیش از ۶۸ درصد بودجه سال ۹۸ شهرداری در حوزه عمرانی خواهد بود تا با این مصوبه بتوانیم شهر را به سمت توسعه و آبادانی سوق دهیم.

زمانی افشار بیان داشت: توجه ویژه به جذب مشارکت‌ها در بودجه و افزایش منابع حاصل از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توجه به کسب اعتبارات شهرداری از دولت از دیگر سیاست‌های درآمدی بودجه سال ۹۸ است.

وی در پایان افزود: رویکرد شورای اسلامی و شهرداری قرچک این است که به سمتی حرکت کنیم که محاسبات، پایه علمی و استاندارد داشته باشد و خوشبختانه در این خصوص تا به امروز گام‌های توسعه محور و زیربنایی برای عمران و آبادی شهر قرچک برداشته‌شده است.