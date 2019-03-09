به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال برایتون انگلیس عصر امروز در هفته سی ام رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس به مصاف کریستال پالاس رفت که این دیدار با نتیجه دو بر یک به سود برایتون به اتمام رسید.

علیرضا جهانبخش هافبک تیم ملی فوتبال ایران بار دیگر در ترکیب اصلی برایتون حضور داشت. وی که عملکرد نسبتاً خوبی را همچون هفته‌های گذشته در ترکیب تیمش داشت نود دقیقه بازی کرد تا در کسب سه امتیاز نقش داشته باشد.

برایتون با پیروزی در این دیدار ۳۳ امتیازی شد تا با صعود در جدول رده بندی فعلاً در مقام چهاردهم قرار بگیرد.