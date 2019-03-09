پخش فیلم و مستند با مضمون ایثار از شبکه های سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسن کاویانی راد معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در آستانه روز بزرگداشت شهدا ۱۲ فیلم با موضوع ایثار اجتماعی، ۳ تیزر و کلیپ در مورد روز بزرگداشت شهدا و ۲ فیلم مستند از جانبازان شیمیایی برای پخش از شبکه‌های سراسری به صدا و سیما ارسال شده و تعدادی از آنها پخش شده‌اند.

وی اضافه کرد: همچنین فعالیت پژوهشی پیشتازان قرآن کریم، ویژه خانواده شاهد و ایثارگر با عنوان «ایثار اجتماعی در قرآن و معارف اسلامی» با شرکت ۴۰۰ نفر برگزار شد که ۸ نفر، عنوان اول تا سوم و شایسته تقدیر را به دست آوردند که ان‌شاءالله مراسم تقدیر از این عزیزان نیز تا پایان سال جاری برگزار می‌شود.