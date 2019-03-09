لزوم بهره گیری از همه ظرفیت ها برای ترویج اقامه نماز

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان عصر شنبه در نشست سراسری رؤسا و دبیران شورای اقامه نماز و ائمه جماعات فرمانداری‌ها و شهرداری‌های استان بر استفاده از ظرفیت‌های سمن‌ها برای اقامه نماز تاکید کرد و یادآور شد: باید از همه توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها برای ترویج و توسعه اقامه نماز بهره گیری کرد.

استاندار اقامه نماز در ادارات را موجب وحدت، همدلی و تقویت روحیه مسؤولیت پذیری و مردمداری در بین مسئولان و کارکنان دانست و خاطرنشان کرد: دشمن با برنامه و با ادیان نوظهور به دنبال هجمه سنگین فرهنگی است و نماز یک سد محکم برای مقابله با تهاجم فرهنگی است.

مقام عالی دولت در مازندران ضمن قدردانی از همه فعالان و تلاشگران حوزه اقامه نماز در فضای جامعه و دستگاه‌ها و ادارات، گفت: باید با استفاده از ظرفیت بانوان، سمن‌های ویژه ای برای اقامه و ترویج نماز ایجاد شود.

وی با بیان این که باید از همه دیدگاه‌ها و تجربیات برای ترویج نماز بهره گیری شود، تاکید کرد: اقدامات و برنامه‌های مثبتی که در استان‌های دیگر برای ترویج نماز و اقامه آن پیاده شده است، در قالب یک برنامه عملیاتی تدوین شود.

گفتنی است در این روز با حضور احمد حسین زادگان، مقام عالی دولت در مازندران؛ فرمانداری‌ها و شهرداری‌های برتر استان در حوزه اقامه نماز با اهدا لوح تقدیر، تجلیل شدند.