کم توجهی به مطالبات مردمی قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری بعد از ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار جدید رودسر که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، افزود: مسئولان باید پاسخگوی مطالبات مردم باشند بی تفاوتی در این زمینه از سوی مسئولان غیر قابل قبول است.

وی تأکید کرد: مردم باید مطالبات و خواسته‌های خود را مبتنی بر یک قاعده و قانون بیان کنند.

استاندار گیلان ایجاد امید و نشاط اجتماعی در جامعه را تنها برعهده قوه مجریه ندانست، افزود: مطالبات، انتقادات و انتظارات قوا از یکدیگر باید منطبق بر واقعیت، صداقت و کارشناسی باشد.

سالاری با بیان اینکه دولت ادعای در زمینه اینکه نقص و ایرادی در برنامه‌ها و کارهای آن وجود ندارد تاکنون نداشته است، گفت: اعتقاد داریم در فرآیند کارهای ما نقص وجود داشته اما در این میان باید بدانیم که محدودیت‌های نیز در این زمینه وجود دارد اگر در این شرایط همه قوا در کنار یکدیگر بوده و به هم کمک کنند حتی بدون اعتبارات نیز می‌توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه استان گیلان از نظر زیر ساخت‌ها محروم نیست، تصریح کرد: زیر ساخت‌های گیلان حتی در شرایط کنونی برای کار بیشتر در این عرصه وجود دارد در سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت حدود ۴ هزار میلیارد تومان پروژه افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

استاندار گیلان با بیان اینکه آنچه در طول سفر ریاست جمهوری به استان شاهد تلاش، وحدت و همگرایی در تمام سطوح بودیم، افزود: سهم اصلی در این سفر برعهده مردم بود و در حقیقت جلوه‌ای از فرهنگ، تمدن و قدرشناسی به نمایش گذاشته شد.

وی با اشاره به اینکه در سفر هیئت دولت دو تصمیم مهم برای استان گیلان گرفته شد، گفت: اتصال راه آهن رشت به بندر انزلی در سه قطعه که بخشی از آن در حال اجرا بوده و دومین تصمیم نیز اتصال این مسیر ریلی به بندر آستارا است.

سالاری ادامه داد: اتصال مسیر ریلی رشت به بندر آستارا به عنوان یک پروژه ملی است که ۸ میلیارد تومان اعتبار برای اجرایی شدن آن پیش بینی شده که بهره برداری از آن می‌تواند در مبادلات ملی و بین المللی تأثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه با تحقق توسعه شبکه راه آهن می‌توانیم حق ترانزیت کالا که درآمد ملی است را نصیب کشور و استان گیلان کنیم، ادامه داد: در این سفر با دستور رئیس جمهور هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ اختصاص یافت.