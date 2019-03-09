افتخارآفرینی بین المللی بانوی عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز جهانی زن، برای دومین بار جایزه Suffrage Science in Science and Technology به یک استاد از دانشگاه شیراز تعلق گرفت.

دکتر مرضیه موسوی نسب استاد تمام علوم و صنایع غذایی و مؤسس و رئیس گروه پژوهشی فرآوری آبزیان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، جایزه علوم سافریج ٢٠١٩ از بریتانیا را دریافت کرد.

دکتر موسوی نسب (فارغ التحصیل از دانشگاه‌های شیراز و مک گیل کانادا) تحقیقات فراوان و با ارزشی در حوزه میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی غذایی، میکروبیولوژی صنعتی و تکنولوژی شیلات داشته است. ایشان در این راستا بیش از ٢٥٠ مقاله علمی داشته و بیش از ٦٠ دانشجوی تحصیلات تکمیلی راهنمایی کرده است.

جایزه علوم سافریج مورد حمایت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر انگلستان از جمله امپریال کالج و آی بی ام و مرکز تحقیقات پزشکی لندن بوده و در دسته بندی‌های علوم پایه، مهندسی و علوم پزشکی به زنان دانشمند دنیا اختصاص می‌یابد.

این نشان افتخار هر دو سال یکبار از یک بانوی دانشمند به دیگر بانوی علمی منتقل می‌گردد.

پیش از این دکتر زهره عظیمی فر، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز، جایزه علوم سافریج سال ٢٠١٧ را دریافت کرد.