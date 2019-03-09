اصفهانیان استعفا کرد/ سهرابی سرپرست کمیته داوران شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، به دنبال ارسال درخواست فریدون اصفهانیان به رئیس فدراسیون برای کناره گیری از سمت ریاست کمیته داوران، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال با تقدیر از زحمات و تلاش‌های ارزشمند صورت گرفته با استعفای وی موافقت کرد.

بر این اساس، اصفهانیان کماکان به عنوان عضو هیأت رئیسه فدراسیون به خدمت خود ادامه خواهد داد.

همچنین از سوی رئیس فدراسیون فوتبال، علیرضا سهرابی به عنوان سرپرست کمیته داوری فدراسیون فوتبال منصوب شد. سهرابی پیش از این یکی از داوران فوتسال ایران بوده و در کمیته فوتسال مشغول به فعالیت بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کنار رفتن اصفهانیان در ارتباط با اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان است. قرار است مجمع فدراسیون فوتبال فردا برگزار شود و انتظار می‌رود دیگر اعضای بازنشسته هم از سمت خود استعفا کنند.