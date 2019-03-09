به گزارش خبرنگار مهر، سعید آگشته بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران حاضر در شهرداری پرند از آغاز طرح جنگل کاری در کوه‌های تخت رستم پرند خبر داد و گفت: هرچند کوه‌های تخت رستم پرند همانند یک دژ در مقابل فضای سبز مقاوم هستند، اما با تدابیری که پیش بینی کردیم این طرح از هم اکنون آغاز شده است.

وی افزود: این طرح را بسیار منحصر به فرد و ارزشمند یاد کرد و افزود: در فاز اول این طرح فقط یک هکتار از کوه‌های پرند درخت کاری می‌شود.

شهردار پرند با اعلام اینکه برخی این کار را غیرقابل اجرا می‌دانند، توضیح داد: ماهیت وجود اینجانب در پرند انجام کارهای غیرممکن است، به همین خاطر شهرداری یک ماه تمام روی طرح درختکاری در کوه‌های تخت رستم مطالعه داشته و تمام شرایط و راهکارهای ممکن را برای اجرای این طرح پیش بینی کرده است.

آگشته اضافه کرد: ۵ گونه گیاهی برای کوه‌های تخت رستم در نظر گرفته شده است، اما در این فاز فقط از سرو خمره‌ای استفاده می‌کنیم و این نوید را به مردم پرند می‌دهیم قبل از پایان سال عملیات فاز نخست این طرح به ایستگاه پایانی می‌رسد.