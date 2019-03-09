راه اندازی سامانه انتخاب مردمی زنان کارآفرین برتر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در جهان امروز زنان همچنان به نقش آفرینی بی‌بدیل خود در خانه، جامعه و در میدان اندیشه و کار تداوم می‌بخشند، با این تفاوت که حالا می‌توانند با بهره‌مندی از نفوذ رسانه‌ها، خدمات خود را به جامعه بشری معرفی کنند.

زنان ایرانی اکنون پیشرو و سربلند تلاش می‌کنند تا با تولید و کارآفرینی، دغدغه‌های مردم را به آرامش و رفاه مبدل سازند. در این راه هزاران بانو در سراسر کشور از شهرها و روستاها دست به کار شده و واحدهای تولیدی خود را به رغم چالش‌های فراوان راه اندازی کرده‌اند.

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با ایجاد سامانه‌ای برای انتخاب برترین کارآفرینان زن در شرایط جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران، هموطنان را دعوت می‌کند تا با رأی خود بهترین‌های این عرصه‌ها را انتخاب کنند.

علاقمندان می‌توانند با ورود به سامانه در لینک http://vote.women.gov.ir از میان ۱۱۰ کارآفرین معرفی شده زن به حداکثر ۱۰ نفر رأی بدهند.

کارآفرینان برگزیده با بیشترین آرای مردمی در اردیبهشت ماه معرفی می‌شوند. این روند پس از اردیبهشت ماه با معرفی کارآفرینان بیشتر تداوم خواهد یافت.

علاقمندان برای مشاهده اطلاعات زنان کارآفرین و ثبت آرا خود، پس از ورود به سامانه از آدرس http://vote.women.gov.ir، با استفاده از گزینه زنان کارآفرین در منوی بالای صفحه و مطالعه اطلاعات شغلی و شرح مختصر از فعالیت هریک از آنها، می‌توانند به حداکثر ۱۰ نفر رأی دهند.