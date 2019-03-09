نشست کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال با تاج

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نشست کمیته فنی و توسعه فدراسیون امروز با حضور رئیس فدراسیون در مرکز ملی فوتبال برگزار شد.

محور این نشست که در آن زلاتکو کرانچار، سرمربی تیم ملی امید هم شرکت داشت، بررسی آخرین وضعیت تیم امید در آستانه برگزاری مرحله مقدماتی المپیک ۲۰۲۰ در تهران بود.

کرانچاردر آغاز این نشست، با تقدیر از حمایت‌های صورت گرفته از سوی فدراسیون فوتبال از تیم ملی امید در ماه‌های اخیر، ضمن اشاره به همراهی ویژه باشگاه‌ها با این تیم روند موجود را مثبت ارزیابی کرد.

سرمربی تیم ملی امید همچنین با تقدیر از حمایت‌های رسانه‌ها در این مدت ابراز امیدواری کرد که این تیم در نخستین روزهای سال جدید با همراهی مردم و حمایت علاقمندان فوتبال در تهران مقابل حریفانش به میدان برود و از شرایط میزبانی به بهترین شکل بهره ببرد.

رئیس فدراسیون فوتبال هم در این جلسه با تاکید بر ضرورت تداوم حمایت از تیم ملی امید ابراز امیدواری کرد پس از سال‌های متمادی تیم ملی امید کشورمان به المپیک صعود کند.