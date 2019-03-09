کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مترو راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی امام با بیان اینکه در راستای مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر «برنامه عملیاتی مدیریت بحران و برنامه واکنش اضطراری در مترو و فضاهای زیر سطحی» این کمیته آغاز به کار کرده است، گفت: مدیریت ریسک و مدیریت جامع بحران، کسب آمادگی‌های لازم در ابعاد سازماندهی، تأمین و تجهیز منابع همچنین افزایش آستانه مقاومت و استمرار ارائه خدمات در شرایط اضطراری، مهمترین رویکردهای این کمیته محسوب می‌شود.

وی به ضرورت تصویب استانداردها، سطح‌بندی خطرات و ضوابط مدیریتی بحران و پدافند غیرعامل در خطوط مترو اشاره و خاطرنشان کرد: اعمال ضوابط و مقررات پدافند غیرعامل در پروژه‌های زیرساخت شهری و لحاظ کردن آن در همه جوانب مطالعاتی، طراحی و اجرا بسیار حائز اهمیت است چرا که خطوط مترو از زیرساخت‌های بزرگ شهر به شمار می‌آید که روزانه جمعیت قابل توجهی از شهروندان را در نقاط مختلف جا به جا و خدمت‌رسانی می‌کند.

به گفته مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)، مدیریت بحران در برگیرنده یک سری عملیات و اقدامات پیوسته و پویا جهت ایجاد هماهنگی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران شامل پیش‌بینی و پیشگیری، آمادگی، مقابله، بازسازی و بازتوانی در حوادث است.

وی به تشکیل کارگروه‌های فنی و تخصصی زیرمجموعه این کمیته اشاره و تصریح کرد: این کارگروه‌ها در راستای تدوین برنامه‌های مدون، برآورد بودجه سالانه را برعهده دارند.

امام با تاکید بر اینکه پدافند غیرعامل صرفاً با تجهیزات و امکانات موجود از وارد شدن خسارات و صدمات به مردم جلوگیری می‌کند، گفت: کاهش پتانسیل خطر، ارائه کمک‌های درخور هنگام ضرورت و بازگشت به وضعیت مناسب در راستای مدیریت بحران صورت می‌گیرد.