منعی برای واردات گوشی تلفن همراه مسافری به کشور وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد قبله اظهار داشت: در روند رجیستری گوشی تلفن همراه تغییری ایجاد نشده و عملیات رجیستری همچنان در حال انجام است.

وی، درباره دلایل اختلال ایجاد شده در این بازار گفت: از حدود یک هفته پیش سامانه گمرک و سامانه نیروی انتظامی به یکدیگر وصل شد تا از این طریق هویت واقعی مسافران مشخص شود.

قبله درباره اختلال رخ داده در بازار گوشی تلفن همراه و انتشار شایعاتی در خصوص توقف رجیستری گوشی‌های مسافری خاطرنشان کرد: وزارت صنعت به سرعت موضوع را مورد بررسی قرار داد، زیرا عملیات رجیستری به هیچ عنوان متوقف نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه روزهای پایان سال فصل خرید گوشی است، به گمرک اعلام شد تا زمانی که عملیات ارتباط این ۲ سامانه (یعنی سامانه گمرک و سامانه نیروی انتظامی) به شکل کامل اتفاق نیفتاده، وضعیت به روال سابق ادامه یابد.

مدیر کل دفتر امور خدمات بازرگانی تاکید کرد: پیاده سازی عملیات از زمانی آغاز می‌شود که مشکلات در این بخش برطرف شده باشد.

قبله ادامه داد: پس از ثبت مشخصات گوشی در سامانه گمرک، این مشخصات به سامانه «همتا» (سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات ارتباطی) برای رجیستری اعلام می‌شود.

وی تاکید کرد: سیزدهم اسفندماه تعدادی از فروشندگان گوشی تلفن همراه در حوالی بازارهای موبایل چارسو و علاءالدین اعتراض خود را درباره آنچه مشکل رجیستری گوشی خواندند، اعلام کردند که با حضور مسئولان متولی اتحادیه و تشریح اقدام‌های در حال انجام برای حل مشکلات این بخش، به محل کسب خود بازگشتند.