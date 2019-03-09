به گزارش خبرگزاری مهر، «میگوئل دیاز- کانل» رئیسجمهوری کوبا امروز شنبه در پیامی تویئتری اعلام کرد: قطع گسترده برق در ونزوئلا حملهای تروریستی علیه مردم این کشور است.
در پیام توئیتری رئیس جمهور کوبا در این خصوص آمده است: خرابکاری انرژی برق در ونزوئلا حمله تروریستی کثیفی است که با هدف تضعیف مقاومت مردم و تشویق مداخله نظامی در این کشور به انجام رسیده است.
این در حالیست که دیروز جمعه برق در بخش زیادی از شهرهای ونزوئلا قطع شد و مردم در خاموشی مطلق به سر بردند. دولت قانونی رئیسجمهوری ونزوئلا درباره دلیل این حادثه گفت: مخالفان با خرابکاری در نیروگاه آبی اصلی این کشور باعث این مسئله شدند.
«لویس موتا» (Luis Motta) وزیر انرژی ونزوئلا در این باره تصریح کرده بود: مهاجمان به ژنراتور مستقر در سد «الگوری» (Guri) (نیروگاه آبی) حمله کردند و طی ساعات آینده این مشکل رفع خواهد شد.
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