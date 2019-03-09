فرخ جلالی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح طرح‌های نوروزی شرکت واحد اتوبوسرانی ابراز داشت: شرکت اتوبوسرانی تبریز همچون سال‌های گذشته در ایام نوروز، خدمات تبریزگردی به مسافران و گردشگران ارائه می‌دهد.

وی از استقبال گسترده و رضایتمندی مسافران، مهمانان و گردشگران و شهروندان از این طرح خبر داد و ادامه داد: امسال هم برای بازدید میهمانان و گردشگران نوروزی از مراکز گردشگری و تاریخی شهر تبریز، آمادگی کامل داریم.

جلالی با اشاره به تعداد اتوبوس‌های فعال در این طرح اظهار داشت: ۲۲ دستگاه از مجهزترین اتوبوس‌های واحد گشت از یک تا ۱۲ فروردین در ۲ شیفت کاری از ساعت ۹ تا ۱۳ و ۱۶ تا ۲۰ به مسافران و میهمانان نوروزی و شهروندان خدمات ارائه می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه طرح تبریزگردی با همکاری سازمان توسعه گردشگری شهرداری تبریز انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: اتوبوس‌های گردشگری در مکان‌های از پیش تعیین شده مستقر و نسبت به جابجایی میهمانان برای بازدید از مراکز گردشگری و تاریخی شهر تبریز اقدام می‌کنند.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه در پایان تاکید کرد: اتوبوسرانی تبریز در خدمات‌رسانی و خلق ایده‌های نو در حوزه حمل‌ونقل عمومی به ویژه در حوزه صنعت گردشگری پیشرو است.